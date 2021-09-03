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«Аризона» подала заявку на строительство арены в пригороде Финикса

«Аризона» подала заявку на строительство арены в пригороде Финикса
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«Аризона Койотс» подала заявку на строительство новой арены в городе Темпе – одном из пригородов Финикса.

Как сообщает AZ Central, клуб собирается построить новый многофункциональный комплекс на территории площадью 18 гектар, расположенной рядом с озером. Переговоры команды с администрацией города идут около года.

Заявка будет рассмотрена комитетом по строительству, который даст свои рекомендации городскому совету. В случае одобрения «Аризоне» будет необходимо временное место пребывания до постройки новой арены.

Также в Темпе располагается многофункциональная арена 1972 года постройки, которая вмещает 14 тысяч зрителей.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия города Глендейл (пригород Финикса) объявила, что не продлит действующее соглашение с «Аризоной Койотс» об использовании стадиона «Хила Ривер-Арена» после завершения сезона-2021/2022.

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