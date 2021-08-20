Мэрия Глендейла не продлит соглашение с «Аризоной» об использовании арены

Мэрия города Глендейл (пригород Финикса) объявила, что не продлит действующее соглашение с «Аризоной Койотс» об использовании стадиона «Хила Ривер-Арена» после завершения сезона-2021/2022.
По соглашению между «Койотс» и городом, которое продлевается ежегодно, любая из сторон может прекратить его действие. Для этого нужно уведомить партнёра в письменном виде о своём намерении не позднее 31 декабря.
Арена была открыта в 2003 году. Её вместимость в хоккейной конфигурации — 17 125 зрителей.
«Мы разочарованы сегодняшним единогласным решением города Глендейл прекратить переговоры о продлении соглашения об аренде на долгосрочный период.
Надеемся, что это решение будет пересмотрено, потому что в первую очередь оно наносит ущерб мелкому бизнесу и жителям города Глендейл.
Мы по-прежнему открыты для возобновления переговоров с городом в духе доброй воли. Но самое главное заключается в том, что «Койотс» остаются на 100% привержены поиску долгосрочного решения об аренде стадиона в Аризоне.
Ничто не поколеблет нашей решимости сделать то, что пойдёт на пользу клубу, жителям региона и, самое важное, нашим болельщикам», — приводит слова президента «Койотс» Хавьера Гутьерреса официальный сайт НХЛ на русском языке.
По некоторым сообщениям, клуб рассматривает вариант сотрудничества с Темпе (южный пригород Финикса). Там располагается многофункциональная арена, которая вмещает 14 тыс. зрителей.
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