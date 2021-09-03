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Источник: НХЛ сможет выйти из соглашения об участии в ОИ-2022 за месяц до начала

Источник: НХЛ сможет выйти из соглашения об участии в ОИ-2022 за месяц до начала
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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сможет до 10 января запретить своим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года, даже несмотря на предварительное согласие.

Как сообщает «РБК-Спорт», в настоящий момент ведутся переговоры между НХЛ, ИИХФ и Международным олимпийским комитетом. ИИХФ пока не получила от НХЛ и профсоюза игроков подтверждения об участии.

Если НХЛ даст согласие, то в документах будет установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года. За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено. В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки.

Ранее в НХЛ заявляли, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения.

Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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