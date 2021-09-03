«Автомобилист» сообщил об увеличении числа зрителей на домашних матчах клуба
Поделиться
«Автомобилист» сообщил, сколько зрителей смогут присутствовать на домашних матчах клуба.
«Хоккейный клуб «Автомобилист» совместно с управлением Роспотребнадзора по Свердловской области министерством физической культуры и спорта Свердловской области согласовали увеличение текущих норм посещаемости хоккейных матчей до 1000 зрителей. Мы с радостью приглашаем вас на стартовые матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги», – сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек.
Напомним, первый матч сезона «Автомобилист» проведёт сегодня, 3 сентября, с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» в 17:00 мск.
Комментарии
- 3 сентября 2021
-
17:04
-
16:53
-
16:28
-
15:59
-
15:47
-
15:39
-
15:31
-
15:13
-
14:40
-
14:04
-
13:25
-
12:46
-
12:26
-
11:47
-
11:21
-
10:57
-
10:49
-
10:22
-
10:15
-
09:54
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:32
-
08:20
- 2 сентября 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:04
-
22:53
-
22:43
-
22:35
-
22:24
Партнерский контент