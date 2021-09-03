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«Автомобилист» сообщил об увеличении числа зрителей на домашних матчах клуба

«Автомобилист» сообщил об увеличении числа зрителей на домашних матчах клуба
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«Автомобилист» сообщил, сколько зрителей смогут присутствовать на домашних матчах клуба.

«Хоккейный клуб «Автомобилист» совместно с управлением Роспотребнадзора по Свердловской области министерством физической культуры и спорта Свердловской области согласовали увеличение текущих норм посещаемости хоккейных матчей до 1000 зрителей. Мы с радостью приглашаем вас на стартовые матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги», – сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек.

Напомним, первый матч сезона «Автомобилист» проведёт сегодня, 3 сентября, с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» в 17:00 мск.

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