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«Магнитка» забила «Автомобилисту» в меньшинстве после контратаки

«Магнитка» забила «Автомобилисту» в меньшинстве после контратаки
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. К концу первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 7-й минуте игроки «Автомобилиста», играя в большинстве, обосновались в зоне «Металлурга». Ефим Гуркин нанёс бросок от синей линии, но Семён Кошелев заблокировал бросок. Гости убежали в контратаку «два на четыре», Кошелев вошёл в зону и сделал передачу на Андрея Чибисова, который в ближнем бою переиграл голкипера екатеринбуржцев Якуба Коваржа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 4-й минуте первую шайбу забросил Анатолий Никонцев.

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