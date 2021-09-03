«Магнитка» забила «Автомобилисту» в меньшинстве после контратаки

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. К концу первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 7-й минуте игроки «Автомобилиста», играя в большинстве, обосновались в зоне «Металлурга». Ефим Гуркин нанёс бросок от синей линии, но Семён Кошелев заблокировал бросок. Гости убежали в контратаку «два на четыре», Кошелев вошёл в зону и сделал передачу на Андрея Чибисова, который в ближнем бою переиграл голкипера екатеринбуржцев Якуба Коваржа.

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На 4-й минуте первую шайбу забросил Анатолий Никонцев.