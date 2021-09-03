Форвард «Металлурга» Никонцев забросил шайбу с отрицательного угла в ворота Коваржа

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. К середине первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 4-й минуте Андрей Чибисов в средней зоне перехватил неудачную передачу Патриса Кормье, после чего вошёл в зону и в окружении соперников отдал пас на Анатолия Никонцева. Нападающий здорово поборолся в углу площадки, продвинулся вперёд и бросил с отрицательного угла — шайба от шлема голкипера Якуба Коваржа влетела в сетку.

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Вторую шайбу на 7-й минуте забросил уже сам Андрей Чибисов.