Источник: Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России на ОИ и будет принимать решения

Олег Знарок может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине после того, как Национальная хоккейная лига разрешила своим игрокам принять участие в них, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что на бумаге Валерий Брагин останется главным тренером, но именно в Пекине, где тренер должен обладать соответствующим авторитетом среди игроков НХЛ, все ключевые решения будет принимать Знарок.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. НХЛ отправила памятку игрокам с уточнениями по поводу времени и правил участия в ОИ-2022.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.