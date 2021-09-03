НХЛ ужесточит наказания невакцинированным игрокам в будущем сезоне

НХЛ планирует жёстче наказывать невакцинированных игроков, если у них положительный результат на коронавирус, в рамках новых протоколов на предстоящий сезон, сообщает TSN.

Команды смогут отстранять непривитых игроков без оплаты, если они не могут участвовать в хоккейных мероприятиях в рамках протоколов.



У полностью вакцинированных игроков любые положительные результаты на COVID-19 будут рассматриваться как хоккейные травмы, и им по-прежнему будут выплачиваться деньги. Тренеры и другой персонал команды, который тесно взаимодействует с игроками, должны пройти полную вакцинацию.



Также будут ограничены передвижения непривитых игроков в дороге. Для вакцинированных игроков по-прежнему будет проводиться регулярное тестирование на коронавирус.



Официальные лица лиги подсчитали, что от 90 до 95% игроков полностью вакцинированы или будут вакцинированы до начала тренировочных сборов в конце этого месяца. Сезон начинается 12 октября.



На этой неделе команды были проинформированы о правилах на 2021-2022 годы. Пока неясно, как пересечение границы США и Канады повлияет на сезон. В прошлом сезоне НХЛ изменила дивизионы, чтобы убрать необходимость пересекать границу до конца плей-офф. Семь канадских команд встречались только друг с другом, а 24 в США играли по расписанию из 56 матчей только для дивизиона.



Когда «Монреаль Канадиенс» встречались с «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в последних двух раундах, игроки и персонал, путешествующие туда и обратно, были помещены в карантинный «пузырь» в Монреале в рамках соглашения с федеральным правительством Канады. НХЛ провела весь плей-офф 2020 года в пузырях в Торонто и Эдмонтоне из-за низкого уровня заболеваемости вирусами в этих городах в то время.

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