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НХЛ сохранила право отказаться от участия в ОИ-2022 в случае ухудшения ситуации с COVID-19

НХЛ сохранила право отказаться от участия в ОИ-2022 в случае ухудшения ситуации с COVID-19
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Стали известны подробности релиза НХЛ хоккеистам, опубликованном журналистом Джоном Ховеном.

Так, в своём релизе НХЛ сообщила, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года (по сведениям инсайдеров). За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено. В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки. Таким образом, НХЛ страхуется на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае.

Кроме того, НХЛ отказалась платить страховку за случаи заболевания COVID-19. Эта обязанность переходит к ИИХФ и МОК. Ожидается, что все участники должны будут пройти вакцинацию. Игроки, отказавшиеся от участия в сезоне НХЛ-2021/2022, не могут выступить на ОИ-2022.

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