Питерс — о 2:6 с «Магниткой»: очень разочарован. «Автомобилист» вышел дёрганым и нервным

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мыслями после матча чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:6).

«Очень разочарован. Разочарован тем, как мы начали этот матч. Мы вышли на игру дёргаными и нервными. Это сказалось на игре. Пропустили несколько шайб, дальше всё так и продолжалось. Отсюда и такой разочаровывающий результат.



Ощущение, что при игре «пять на четыре» не хватало мысли? К сожалению, много потерь шайбы было при игре в большинстве, при игре в равных составах. Мы старались это изменить, но, к сожалению, это не получалось. На протяжении матча эти потери шайбы не позволяли нам создавать моменты.



Когда взяли тайм-аут, не было ли желания сменить Коваржа? Я не вижу в сегодняшнем матче его вины. Пропущенные нами шайбы — не из-за голкипера. Мы сыграли ужасно в обороне. Последний раз нам приходилось брать тайм-аут на турнире в Челябинске, причём там мы сыграли хорошо. В защите вся команда играла друг за друга. Сегодня мы этого не увидели. Пытались встряхнуть команду, но сегодня ничего не получалось из того, что мы видели на турнире в Челябинске.



Как оцениваю сочетания звеньев и выполнение плана на игру? У нас хороший состав. Опрометчиво делать выводы сразу после плохого матча. Тут проблема заключается в том, что если ты начнёшь менять все звенья, то это может ещё более усложнить ситуацию. Потому что нам тогда придётся менять пары большинства, пары меньшинства, переставлять ребят во всех звеньях — и это может ещё больше испортить картину. Изначально мы были довольны тем, какие звенья составили. Игра показала, что и при игре «пять на пять» мы смотрелись не очень, и спецбригады сыграли не лучшим образом. Будем делать выводы», — цитирует Питерса официальный сайт «Автомобилиста».