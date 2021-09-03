Гатиятулин — о камбэке с 0:2 с «Сибирью»: «Трактор» пытался навязывать свой хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:2 ОТ).

«Первый матч сезона. Домашняя встреча, чувствовалось предстартовое волнение. Вроде начали неплохо, допустили ошибки — и получили гол. Пришлось отыгрываться. Во втором периоде потратили много сил, играя в меньшинстве. Тем не менее проявили характер, пытались навязывать сопернику свой хоккей, местами получалось — местами нет. Тем не менее рады победе. Слова благодарности команде. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.



Первые три попытки большинства, к сожалению, не смогли реализовать? Надо не только с большинством работать. Впереди много работы — нужно найти взаимопонимание в звеньях. У нас получилась всего одна тренировка, где мы смогли в этих сочетаниях что-то потренировать. Есть время, надо готовиться. Где-то через матчи будем находить взаимопонимание.



Не впечатлила игра капитана «Трактора» Сергея Калинина? Роль капитана даже не обсуждается. Он один из лидеров нашей команды. Что касается ошибок — они есть у всех. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Будем разбирать их и стараться допускать как можно меньше», — цитирует Гатиятулина официальный сайт челябинцев.