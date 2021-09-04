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Тренер «Сан-Хосе» покинул должность из-за невозможности вакцинироваться от COVID-19

Тренер «Сан-Хосе» покинул должность из-за невозможности вакцинироваться от COVID-19
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44-летний канадский ассистент главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Роки Томпсон не сможет продолжить работу в клубе из-за отсутствия возможности вакцинирования к новому сезону НХЛ.

«В соответствии с новыми протоколами лиги мне не разрешено исполнять свои обязанности в тренерском штабе «Шаркс» в настоящее время. У меня не будет никаких дальнейших комментариев по этому поводу», — приводит слова Томпсона ESPN.

Напомним, в протоколах НХЛ на сезон-2021/2022 указано, что любой человек, чья работа или доступ требует, чтобы он находился в непосредственной близости с игроками, должен быть вакцинирован от COVID-19. В четверг лига опубликовала протоколы, в которых говорится, что непривитые игроки на выезде не смогут покинуть отель команды, тренировочный центр и арену.

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