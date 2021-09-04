«Ак Барс» представил документальный сериал о последнем сезоне Даниса Зарипова

Хоккейный клуб «Ак Барс» выпустил первую серию документального сериала о внутренней жизни команды под названием «Живём хоккеем».

Клуб представляет зрителям беспрецедентный доступ в раздевалку команды и на скамейку игроков во время матча. На протяжении всего сезона хоккеистов будет сопровождать съёмочная группа, чтобы показать всё, что ранее было скрыто от болельщиков. В основе названия сериала — фраза, хорошо знакомая фанатам клуба. На протяжении десятилетий комментаторы матчей команды завершают все свои репортажи выражением «Живём хоккеем — болеем за «Ак Барс».



Главным героем сериала стал капитан «Ак Барс» Данис Зарипов, объявивший о завершении карьеры по итогам текущего сезона. Эпизоды будут выходить на всех медиаплощадках «Ак Барса».



Первая серия посвящена предсезонной подготовке «Ак Барса». Она расскажет о домашнем турнире TANECO Кубке чемпионов, адаптации новичков и неожиданном для многих решении Зарипова. Из пилотной серии зрители узнают, как легендарный нападающий наставляет молодёжь и какие эмоции испытывал капитан после речи перед президентом.