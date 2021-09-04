С. Зубов — о поражении от ЦСКА: «Динамо» нужно уделить внимание непростительным ошибкам

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал поражение от ЦСКА во втором матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).
«В концовке сказалось мастерство отдельных игроков. Нам следует уделить внимание непростительным ошибкам. В целом неплохой матч, нам есть за что зацепиться, но результат не удовлетворяет.
Сергея Фёдорова поздравить с первой победой ещё не успел. Успел ли соскучиться по КХЛ? Было над чем подумать, собраться с силами. Это наш первый выезд, и наш стиль игры будет немножко отличаться дома от игры на выезде. Мы постарались сыграть с ЦСКА в выжидательном стиле. Какое-то время нам удалось сыграть с ними на равных. Мы играем ещё один матч на выезде и потом возвращаемся домой. Надеюсь, что у нас получится немножко изменить нашу игру и наш стиль», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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