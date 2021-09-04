«Авангард» обыграл «Адмирал» после серии буллитов

Сегодня, 4 сентября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу после серии буллитов со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на 10-й минуте Джош Кестнер вывел гостей вперёд, а на 15-й Корбан Найт сравнял счёт.



На 31-й минуте Вилле Покка после передач Корбана Найта и Алексея Емелина вывел омичей вперёд, на 31-й Петер Цегларик забросил третью шайбу «Авангарда» при игре в большинстве. Его ассистенты: Сергей Толчинский и Корбан Найт.

На 39-й минуте команда из Владивостока отыграла ещё одну шайбу: Владислав Калетник отличился с передач Максима Матушкина и Владислава Ушенина, а на 46-й сравняла счёт: Дмитрий Саюстов забросил после ассистов Виталия Меньшикова и Рихарда Букартса.

В послематчевой серии буллитов команды реализовали на двоих 18 попыток подряд, а единственную шайбу забил Сергей Толчинский.

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Напомним, обе команды ранее сыграли по матчу в сезоне-2021/2022 КХЛ. «Авангард» в Кубке Открытия разгромил ЦСКА (4:0), «Адмирал» уступил московскому «Спартаку» (1:4).