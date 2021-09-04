Скабелка: к сожалению, в буллитах не смогли проявить мастерство

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с петербургским СКА, где ярославцы уступили петербуржцам в серии буллитов (3:4).

«Отличный матч, две очень сильные команды встречались. Хоккей был достаточно обоюдоострый. В первую очередь нас немного подвела реализация моментов, но в целом я могу поблагодарить ребят. По ходу матча постоянно проигрывали в одну шайбу, находили в себе силы отыграться.

В овертайме создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, в буллитах не смогли проявить мастерство. Ещё раз спасибо ребятам, молодцы, сражались здорово сегодня. Хороший матч был.

Второй матч подряд пропускаем первыми? Просто стечение обстоятельств», — передаёт слова Скабелки корреспондент Чемпионата» Дмитрий Сторожев.