Скабелка: к сожалению, в буллитах не смогли проявить мастерство
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с петербургским СКА, где ярославцы уступили петербуржцам в серии буллитов (3:4).
«Отличный матч, две очень сильные команды встречались. Хоккей был достаточно обоюдоострый. В первую очередь нас немного подвела реализация моментов, но в целом я могу поблагодарить ребят. По ходу матча постоянно проигрывали в одну шайбу, находили в себе силы отыграться.
В овертайме создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, в буллитах не смогли проявить мастерство. Ещё раз спасибо ребятам, молодцы, сражались здорово сегодня. Хороший матч был.
Второй матч подряд пропускаем первыми? Просто стечение обстоятельств», — передаёт слова Скабелки корреспондент Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Новость по темеСКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
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