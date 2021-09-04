СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов

Сегодня, 4 сентября, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» ХК «Локомотив» принимал петербургский СКА и уступил после серии булитов со счётом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).
На пятой минуте защитник петербуржцев Василий Токранов открыл счёт в матче на 5-й минуте и забросил 2500-ю шайбу армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Степан Фальковский.
На 9-й минуте ярославцы сравняли счёт после гола Дениса Алексеева с передачи Павла Красковского, а на 24-й Йоонас Кемппайнен вновь вывел петербуржцев вперёд после ассистов Марата Хуснутдинова и Андрея Кузьменко.
На 28-й минуте Алексей Марченко снова сделал счёт равным с передач Андре Петерссона и Максима Шалунова, а на 39-й петербуржцы вновь вышли вперёд: Марат Хуснутдинов отличился, а его ассистенты — Владислав Каменев и Йоонас Кемппайнен.
На 55-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу Егора Аверина. Ему ассистировал Даниил Мисюль.
В серии буллитов петербуржцы одержали победу. У хозяев реализовал бросок только Андре Петерссон, у СКА забросили Линден Вей, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в первых матчах обе команды одержали победы: «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (3:2), СКА выиграл у «Северстали» (3:2).
- 4 сентября 2021
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