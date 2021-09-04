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СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов

СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
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Сегодня, 4 сентября, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» ХК «Локомотив» принимал петербургский СКА и уступил после серии булитов со счётом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

На пятой минуте защитник петербуржцев Василий Токранов открыл счёт в матче на 5-й минуте и забросил 2500-ю шайбу армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ. Ему ассистировали Антон Бурдасов и Степан Фальковский.

На 9-й минуте ярославцы сравняли счёт после гола Дениса Алексеева с передачи Павла Красковского, а на 24-й Йоонас Кемппайнен вновь вывел петербуржцев вперёд после ассистов Марата Хуснутдинова и Андрея Кузьменко.

На 28-й минуте Алексей Марченко снова сделал счёт равным с передач Андре Петерссона и Максима Шалунова, а на 39-й петербуржцы вновь вышли вперёд: Марат Хуснутдинов отличился, а его ассистенты — Владислав Каменев и Йоонас Кемппайнен.

На 55-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу Егора Аверина. Ему ассистировал Даниил Мисюль.

В серии буллитов петербуржцы одержали победу. У хозяев реализовал бросок только Андре Петерссон, у СКА забросили Линден Вей, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Токранов (Бурдасов, Фальковский) – 04:56' (5x5)   1:1 Алексеев (Красковский) – 08:19' (5x5)   1:2 Кемппайнен (Хуснутдинов, Кузьменко) – 23:57' (5x5)   2:2 Марченко (Петерссон, Шалунов) – 27:28' (5x5)   2:3 Хуснутдинов (Каменев, Кемппайнен) – 38:58' (5x5)   3:3 Аверин (Мисюль) – 54:59' (5x5)   3:4 Кузьменко – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в первых матчах обе команды одержали победы: «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (3:2), СКА выиграл у «Северстали» (3:2).

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