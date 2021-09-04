Хартли: может, кто-то из игроков «Авангарда» подумал, что сегодня всё будет очень просто

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе своих подопечных над «Адмиралом».



«Много есть слов, которые помогут команде настраиваться одинаково на всех соперников. Их можно найти, но нельзя забывать, что мы работаем с людьми, а не с машинами. Мы одержали красивую победу в Кубке Гагарина, в прошлом матче одолели ЦСКА, и, возможно, кто-то из игроков подумал, что сегодня всё будет очень просто. Сегодня нам преподали урок, за который, к счастью, нам не пришлось дорого заплатить. Мы взяли два очка, а в конце регулярки каждое очко играет существенную роль.



Дебют Прохоркина? В целом я доволен тем, что увидел. Но пока он ещё не знает нашей системы, я просто просил его играть мощно. Это было основное требование на сегодняшний день. Мне нравится, как Прохоркин относится к делу, он действительно отличный игрок, который может стать важной частью нашей команды», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме «Авангард» и «Адмирал» не реализовали первые 18 бросков в серии буллитов