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Марьямяки: сегодня «Нефтехимик» был лучше. А мы продолжаем работать

Марьямяки: сегодня «Нефтехимик» был лучше. А мы продолжаем работать
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (2:4).

«Несмотря на счёт 1:0 в первом периоде, мы сегодня играли не особо хорошо. Не было баланса в игре. Видно, что у игроков есть желание, но что-то не получается. В меньшинстве играли очень хорошо сегодня.

Какой момент стал определяющим? Было очень много таких мелких моментов. К сожалению, наша игра пока нестабильна все 60 минут. Потихоньку работаем.

Второе поражение подряд? У нас на предсезонке было только 5 матчей и вот два поражения в чемпионате. Сегодня «Нефтехимик» был лучше. А мы продолжаем работать», — цитирует Марьямяки официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Йокеритом».

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