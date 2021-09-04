Марьямяки: сегодня «Нефтехимик» был лучше. А мы продолжаем работать

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (2:4).



«Несмотря на счёт 1:0 в первом периоде, мы сегодня играли не особо хорошо. Не было баланса в игре. Видно, что у игроков есть желание, но что-то не получается. В меньшинстве играли очень хорошо сегодня.



Какой момент стал определяющим? Было очень много таких мелких моментов. К сожалению, наша игра пока нестабильна все 60 минут. Потихоньку работаем.



Второе поражение подряд? У нас на предсезонке было только 5 матчей и вот два поражения в чемпионате. Сегодня «Нефтехимик» был лучше. А мы продолжаем работать», — цитирует Марьямяки официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Йокеритом».