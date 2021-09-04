Голкипер «Нефтехимика»: это особое чувство — играть с родной командой

Голкипер «Нефтехимика» Франс Туохимаа поделился эмоциями от победы над «Йокеритом» (4:2).
«Мы сыграли достаточно хорошо, как в нападении, так и в защите. Ребята жертвовали своим здоровьем, блокировали много бросков. Это наша заслуженная, командная победа.
Конечно, это особое чувство — играть с родной командой. Из «Йокерита» я знаю больше половины ребят. На самом деле это здорово — одержать такую победу.
Хотел ли сегодня забить бывший одноклубник по юношеской команде Хянникяйнен? Думаю, забить сегодня хотел не только Маркус, а вся команда. Как видите, у них не всё получилось, либо я хорошо сыграл.
Почему передал кулон за лучшего игрока Шутову? Он забил во втором периоде при равном счёте. Это дало толчок нашей команде. Его приз вполне заслуженный», — цитирует Туохимаа официальный сайт клуба.
- 4 сентября 2021
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