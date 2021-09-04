Борис Миронов рассказал о состоянии здоровья Цыплакова и Талалуева

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над «Амуром» (3:1).



«Хотелось бы поздравить с победой команду и болельщиков — спасибо всем, что приходят, болеют и гонят команду вперёд. Игра была тяжёлая, нервная — но ребята сыграли правильно, не надломились, когда было два удаления подряд. Молодцы, что собрались.



Дроздов? Он — молодец, старается. На предсезонке он тоже проявил себя хорошо. Заслужил место в составе — и доказывает его своей игрой. Не будем хвалить раньше времени — будем надеяться, что будет играть всё лучше и лучше с каждой игрой.



Когда ждать в составе Илью Талалуева и Максима Цыплакова? Они пока не готовы на сто процентов. Есть ещё лёгкая боль, но уже на подходе. Нет смысла их держать в запасе. Как только будут готовы на сто процентов — будут в составе.



Пока идёт травма — теряется физическая форма, её тоже надо поднабрать. Пока они ещё не приступили к тренировкам — но уже вот-вот их ждём», — цитирует Миронова официальный сайт красно-белых.

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