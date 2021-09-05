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Юная фанатка «Амура» расплакалась, Ice Girl заняла боевую стойку. Фото победы «Спартака»

Юная фанатка «Амура» расплакалась, Ice Girl заняла боевую стойку. Фото победы «Спартака»
Ice Girl «Спартак»
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4 сентября в Москве на «Мегаспорт Арена» московский «Спартак» принимал хабаровский «Амур» и одержал победу со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

В первом периоде команды не смогли отличиться, а во втором забивали только спартаковцы, причём дважды. На 24-й минуте Иван Дроздов открыл счёт в матче с передач Глеба Шашкова и Александра Никишина, на 35-й Эмиль Петтерссон увеличил преимущество хозяев — ему ассистировал Сергей Широков.

На 41-й минуте «Амур» отыграл одну шайбу благодаря голу Давида Томашека с передачи Александра Горшкова. На 60-й минуте Андрей Локтионов забросил третью шайбу «Спартака», поразив пустые ворота.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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