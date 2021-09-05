Ассистент генменеджера «Каролины» прокомментировал подписание Котканиеми из «Монреаля»

Ассистент генерального менеджера «Каролины Харрикейнз» Эрик Тульски прокомментировал подписание «ураганами» 21-летнего финского центрального форварда «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми.



«Возраст и природный талант Котканиеми предполагают очень высокий потенциал, и возможность приобрести таких игроков просто встречается достаточно редко. Еспери — умный игрок, который очень хорошо видит площадку, кажется, что каждый раз, когда он касается шайбы, он ставит свою команду в более выгодное положение.



Когда молодые хоккеисты попадают в НХЛ, мы пониманием, что в их развитии будут пики и спады. Несмотря на это, Еспери неизменно демонстрировал высокий уровень своей игры», — приводит слова Тульски официальный сайт «Монреаля».



В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий. По своему прошлому 3-летнему контракту финский форвард зарабатывал $ 3,4 млн за сезон.