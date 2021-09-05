«Монреаль» заполучил центра «Аризоны» Дворака, отдав драфт-пики 1-го и 2-го раундов

25-летний американский центральный нападающий Кристиан Дворак в результате обмена перешёл из «Аризоны Койотс» в «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.



«Аризона» получила за Дворака два драфт-пика – первого раунда 2022 года и второго раунда 2024 года.



Напомним, что в регулярном сезоне-2020/2021 Дворак принял участие в 56 встречах за «Аризону», в которых набрал 31 (17+14) очко при показателе полезности «-11» и 12 минутах штрафного времени, выиграв на точке 52% вбрасываний. Все 5 сезонов в НХЛ он провёл в составе «Койотс» и успел провести 302 встречи, в его активе 146 (67+79) результативных действий.



В 2019 году Кристиан Дворак подписал 6-летний контракт на общую сумму $ 26,7 млн ($ 4,45 млн).