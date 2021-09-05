Светлов: в КХЛ, на мой взгляд, есть кандидаты в сборную при любом решении НХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о том, что хоккеисты из НХЛ сыграют на Олимпиаде.

«На мой взгляд, всё ещё сто раз может поменяться, ведь люди из НХЛ – опытные бизнесмены. Они умеют лоббировать свои интересы, говорят, навязывают Пекину даже своих судей. Посмотрим, что будет в январе, но когда на Олимпиаду едут все сильнейшие, это праздник для всех болельщиков, хоккеистов и тренеров.

Есть ли шанс у кого-то из российских хоккеистов КХЛ прибыть на Олимпиаду и выиграть конкуренцию у энхаэловцев? Радует, что в КХЛ, на мой взгляд, есть кандидаты в сборную при любом решении НХЛ. Да и если смотреть объективно, у нас не такой большой выбор из игроков НХЛ, свободные вакансии имеются.



В НХЛ у нас нет проблем только с вратарями. Самые очевидные проблемы – в центральной линии, где Вадим Шипачев из «Динамо» вряд ли кому-то проиграет конкуренцию. Также мне нравится молодежь из СКА и «Ак Барса» – например, Марченко, Воронков, Кузьменко, Коваленко. Все эти хоккеисты хорошо стартовали в чемпионате КХЛ и способны навязать борьбу за путёвки в Пекин», – цитирует Светлова Russia-Hockey.