Прохоркин: первые пару смен голова была забита не хоккеем, а мыслями о хоккее

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился мнением о матче с «Адмиралом» (4:3, Б).

«Впечатления потрясающие. Игра была тяжёлой, хорошо, что победили. Болельщики сегодня очень громко нас поддерживали, очень приятно было слышать это. На льду немного жарковато, но мы вымучили эту победу, спасибо нашему вратарю.



Непросто переходить из одной системы в другую. Первые пару смен голова была забита не хоккеем, а мыслями о хоккее. Пришлось их отпускать, и игра немного наладилась, начал уже играть в хоккей.

Почему «Адмирал» совершил камбэк с 1:3? Ребята играли достойно, как в последний день, перехватили эти передачи и сыграли на наших ошибках.



Как долго не видел такую серию буллитов? Не знаю, может быть, один раз в прошлом сезоне, когда «Ак Барс» играл. Там тоже очень долго не могли забить. А так давно такого не видел.



Завтра будем добавлять и прибавлять в школе, в понимании игры, в понимании с партнёрами, чтобы создавать больше моментов. Сегодня были моменты, которыми можно было воспользоваться, но немного не получилось», – цитирует Прохоркина официальный сайт «Авангарда».