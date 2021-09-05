Генменеджер «Аризоны» прокомментировал обмен Дворака в «Монреаль»

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал обмен форварда Кристиана Дворака в «Монреаль Канадиенс».
«Прежде всего, я хочу сказать, что он классный парень не только на льду, но и за его пределами. И в плане отношения к слухам. Летом я сказал ему: «Ты все отдаёшь команде, и это немного несправедливо, что твоеё имя всплывает в разговорах про обмены». Мы хорошо поговорили на эту тему. Он справился со всем на 100%. Мы желаем ему всего наилучшего. Он делал для команды всё и помогал ей расти.
Я говорил большинству команд, что если мы соберёмся обменять Дворака, то компенсация должна помочь нашему продвижению вперёд.
Кристиан имел большую ценность. Не только для нас, но и на рынке, потому что центров в этом году, кажется, найти трудно. Итак, мы попытались извлечь из этого максимальную выгоду. Нам нужно было подумать о том, чтобы улучшить нашу команду в будущем, и этот шаг нам поможет. Мы смогли найти способы собрать несколько драфт-пиков и укрепить команду.
Теперь у таких парней, как Ян Еник или Барретт Хэйтон, есть шанс пробиться в основу. Эта ситуация может заставить некоторых игроков проголодаться. Они должны воспользоваться этой возможностью, чтобы получить место в составе», – цитирует Армстронга официальный сайт «Аризоны».
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