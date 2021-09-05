Буре: Олимпиада со всеми сильнейшими игроками — уникальный турнир

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре прокомментировал договорённость об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.



«Я бы не стал говорить категорично. До 10 января всё может измениться, и НХЛ может выйти в одностороннем порядке из существующего меморандума. Пока заокеанская лига лишь объявила о своих намерениях. Мы в ФХР готовы к любому развитию событий, о чём уже заявили наши руководители. Но если всё же все ведущие игроки доедут до Пекина, то это будет огромный праздник хоккея, который мы можем видеть не так часто.



Олимпиада со всеми сильнейшими игроками — уникальный турнир. Да, будет трудно, всех ждёт огромная конкуренция. И каждый при этом должен заниматься своим делом и полностью отдать себя той роли, которая ему достанется.



В 1998 году, когда мы перед Олимпиадой в Нагано проводили собрания и с тренерами, и без тренеров, говорили: «В клубах вы играете по 25 минут за матч. Но здесь каждый будет играть меньше. Кто-то, может быть, и 5 минут. Но эти пять минут должны быть его лучшими в жизни», — цитирует Буре «Р-Спорт».