Н. Михайлис: с агентом постоянно говорим о том, как оказаться в НХЛ

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис сообщил о желании попробовать силы в Национальной хоккейной лиге.



«С агентом постоянно говорим о том, как оказаться в НХЛ. Также стараюсь улучшить свою игру, не только в нападении, но и в обороне. Работаю над теми зонами, где у меня есть минусы. Потому что, если дадут шанс в НХЛ, нужно будет показать себя с лучшей стороны.



Постоянно общаюсь с ребятами в нашей команде, которые играли в НХЛ. Узнаю, как лучше войти, как лучше себя там проявить. С Егором Коршковым разговариваю об этом. Поэтому представление небольшое есть», – приводит слова Михайлиса «Sputnik Казахстан».



В двух матчах нынешнего сезона КХЛ 26-летний форвард сделал одну голевую передачу при полезности «0».