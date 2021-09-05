«Магнитка» взяла мощный старт в новом сезоне. Добыты разгром и волевая победа

«Магнитка» и «Барыс» полярным образом стартовали в сезоне КХЛ

Магнитогорский «Металлург» приехал в Нур-Султан в отличном настроении, ведь в первом матче сезона уральский клуб одержал эффектную победу в Екатеринбурге. В стартовой игре регулярки подопечные Ильи Воробьёва учинили мощный разгром «Автомобилисту» (6:2), отправив шесть шайб в ворота Якуба Коваржа. Одним из главных героев встречи стал новичок команды Денис Зернов, оформивший дубль в дебютном матче за клуб. Российский центрфорвард пополнил уральский клуб после громкого обмена с «Авангардом», в результате которого в обратном направлении проследовал Николай Прохоркин.

Хорошо себя проявили и другие новички «Магнитки». По шайбе забросили нападающие Анатолий Никонцев и Филипп Майе, а окончательный счёт установил шведский защитник Линус Хультстрём. В свою очередь «Барыс» в первом матче сезона на домашнем льду угодил под настоящий бенефис в исполнении бывшего форварда «Магнитки» Николая Кулёмина. 35-летний нападающий, в межсезонье пополнивший состав «Салавата Юлаева», оформил хет-трик в дебютной игре за уфимский клуб. Команда Юрия Михайлиса получила 1:5, а автором единственной шайбы в её составе оказался шведский нападающий Якоб Лилья.

Финская дуэль вратарей и свои против своих

В заявке магнитогорской команды в сравнении с прошлым матчем произошло всего два изменения. Место в воротах занял финский голкипер Юхо Олкинуора, заменивший на последнем рубеже многоопытного Василия Кошечкина. В защите вернувшийся летом в родной клуб Ярослав Хабаров заменил другого воспитанника «Магнитки» Григория Дронова. В составе «Барыса» главное изменение также коснулось вратарской позиции – финн Йони Ортио оказался стартовым голкипером, а пропустивший пять шайб от «Салавата» Никита Бояркин был отправлен в запас.

Таким образом, зрители встречи стали свидетелями финской дуэли вратарей. Дополнительного подтекста матчу придавало то обстоятельство, что в межсезонье «Металлург» подписал сразу двух хоккеистов, защищавших цвета «Барыса» на протяжении нескольких последних сезонов, а именно защитника Алексея Маклюкова и нападающего Павла Акользина. Оба игрока сборной Казахстана впервые приехали в Нур-Султан после своего переезда в Магнитогорск.

Хультстрём дважды угодил в каркас ворот за половину матча

Начало встречи ознаменовалось двумя подряд удалениями в составе гостей – сначала в штрафной бокс отправился нападающий Анатолий Никонцев, а затем освободившееся место на лавке занял защитник Михаил Пашнин. При этом самые опасные моменты в первом периоде раз за разом создавали уральцы – в меньшинстве забивать могли Зернов и Акользин, однако Ортио сумел удержать ворота в неприкосновенности.



На месте финский вратарь был и в том моменте, когда в большинстве Брэндон Лайпсик вывалился на пятак «Барыса» и атаковал ворота в упор. Следом Хультстрём броском от синей линии угодил в штангу, а затем страж «Барыса» спас свою команду после выхода «Магнитки» два в ноль – защитник Артём Минулин не смог пробить Ортио с полутора метров. Стартовый период 30-летний вратарь завершил с 11 отражёнными бросками, у его соотечественника Олкинуоры работы было вдвое меньше.

Выручать Юхе пришлось в самом начале второго периода, когда игроки «Барыса» не реализовали потрясающий момент. Шведский защитник хозяев Эрик Мартинссон отличным диагональным переводом вывел своего партнёра по команде Якоба Лилью на убойную позицию, но тот с двух попыток не смог в ближнем бою переиграть Олкинуору. Негативным моментом для «Барыса» стала травма ведущего нападающего Романа Старченко. Один из лидеров казахстанской команды провёл всего пять смен в этой встрече и, начиная со второго периода, не выходил на лёд из-за травмы, полученной в столкновении со своим одноклубником Кириллом Савицким.

В середине отрезка «Магнитка» получила прекрасную возможность открыть счёт в матче. С интервалом в пять секунд правила нарушили Самат Данияр и Мэттью Фрэттин. У гостей было 115 секунд на реализацию двойного численного большинства, но и в таком формате пробить Ортио им не удалось. Ближе всего к голу снова находился Хультстрём, но каркас ворот во второй раз в игре остановил его бросок.

Обмен шайбами за пять минут после длительной безголевой засухи

Несмотря на безголевую засуху, эту игру совершенно точно нельзя было назвать скучной и неинтересной. Финские голкиперы буквально стояли на головах и раз за разом творили настоящие чудеса, спасая свои команды. Так продолжалось до второй минуты третьего периода, когда игроки «Барыса» смогли распечатать ворота. Центральный нападающий Кёртис Валк выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайбой завладел сын главного тренера хозяев Никита Михайлис, который выполнил передачу на дальнюю штангу, где располагался никем не прикрытый Лилья.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для шведского форварда заброшенная шайба стала второй в нынешнем сезоне. На данный момент Лилья является единственным хоккеистом «Барыса», поражавшим ворота в стартовавшем регулярном чемпионате. «Магнитка» бросилась отыгрываться и через несколько смен смогла заработать большинство. На реализацию лишнего гостям понадобилось всего шесть секунд – крайне активный Хультстрём совершил наброс на ворота, а Максим Карпов удачно подставил клюшку. В обоих случаях к голкиперам невозможно предъявить никаких вопросов по пропущенным шайбам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Чибисов принёс победу «Магнитке» под занавес основного времени

Ортио и Олкинуора продолжали оставаться главными действующими лицами встречи – снова и снова выручая своих партнёров. Казалось, что судьба встречи уже неминуемо решится в овертайме, но у «Магнитки» нашёлся свой герой. За полторы минуты до конца основного времени Андрей Чибисов подставил клюшку под бросок защитника Михаила Пашнина – и шайба влетела в девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Две очень похожие друг на друга шайбы принесли уральцам вторую гостевую победу в новом сезоне. Благодаря этому успеху подопечные Воробьёва ворвались в топ лидеров Восточной конференции. «Барыс» же с нулём очков продолжает располагаться на противоположном конце турнирной таблицы.