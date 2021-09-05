Кудашов: «Сибирь» заставила поработать «Динамо» в начале игры. Здорово сыграли спецбригады
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (4:0).
«Нормальная игра получилась, кроме начала. Отдам должное «Сибири», они заставили нас поработать в начале матча, но мы справились. Затем получили большинство и реализовали его. Вообще сегодня спецбригады здорово сыграли.
Шипачёв только забивает и не делает результативных передач? Пускай забивает! А вообще, вы же видите, что он много раздаёт партнёрам. Не станет ли проблемой, кого убирать из состава, когда вернутся Войнов и Чайковски? Игры через день пойдут. Будет ротация плановая и по спортивному принципу. Уже и травмы небольшие пошли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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