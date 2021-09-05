Валиев — об 1:3 в матче с «Торпедо»: были настроены победить после вчерашнего поражения

Защитник «Ак Барса» Ринат Валиев поделился мнением о прошедшем матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (1:3).



«Жаль, что проиграли, тяжёлый матч для нас. После вчерашнего поражения вся команда была настроена только на победу, но не получилось. Забили одну в третьем периоде, времени не хватило в концовке.



Очень рад вернуться в игру, хорошо, что восстановился после травмы. Хочется добавлять и помогать команде побеждать. В первом периоде сегодня вкатывался в игру, а потом всё пошло нормально», – цитирует Валиева официальный сайт лиги.



Отметим, что этот матч стал первым для защитника в КХЛ.



В следующей игре «Ак Барс» встретится дома с ЦСКА, встреча состоится в среду, 8 сентября, в 19:00 мск.