«Ак Барс» рассчитывает, что в течение 3-5 лет другие клубы откажутся от групп поддержки

«Ак Барс» считает, что другие команды могут последовать примеру казанского клуба, отказавшись от танцующей группы поддержки.



Как сообщает«Бизнес Online», отказ от ice girls вызван вопросами не конкретно к девушкам из коллектива Bars Angels, а в целом к формату таких выступлений на хоккее.



Последние два года «Ак Барс» раздумывал над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в клубных акциях, но за это время не было найдено идей. В клубе есть уверенность, что в обозримом будущем – в течение 3-5 лет – к такой же мысли придут в других коллективах.



Аргументы в пользу семейных ценностей не сыграли ключевой роли в этом решении клуба.



Напомним, ранее сообщалось, что казанский клуб отказался от присутствия на матчах ice girls. «Ак Барс» взял курс на семейные ценности и культурный досуг.