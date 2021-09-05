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«Ак Барс» рассчитывает, что в течение 3-5 лет другие клубы откажутся от групп поддержки

«Ак Барс» рассчитывает, что в течение 3-5 лет другие клубы откажутся от групп поддержки
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«Ак Барс» считает, что другие команды могут последовать примеру казанского клуба, отказавшись от танцующей группы поддержки.

Как сообщает«Бизнес Online», отказ от ice girls вызван вопросами не конкретно к девушкам из коллектива Bars Angels, а в целом к формату таких выступлений на хоккее.

Последние два года «Ак Барс» раздумывал над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в клубных акциях, но за это время не было найдено идей. В клубе есть уверенность, что в обозримом будущем – в течение 3-5 лет – к такой же мысли придут в других коллективах.

Аргументы в пользу семейных ценностей не сыграли ключевой роли в этом решении клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что казанский клуб отказался от присутствия на матчах ice girls. «Ак Барс» взял курс на семейные ценности и культурный досуг.

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