Вудкрофт: могли забивать ещё, но я очень доволен, как команда отнеслась к игре

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:1).

«Мы вынесли уроки с прошлой игры, когда проиграли 1:4 московскому «Динамо». Мы хорошо играли, но дали сопернику возможность вернуться из-за наших удалений. Конечно, могли забивать ещё, но что есть, то есть. Я очень доволен тем, как команда отнеслась к игре», – цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

В следующем матче минчане сыграют с ярославским «Локомотивом» 7 сентября. В этой встрече «Динамо» сыграет в ретро-форме в память об авиакатастрофе с участием ярославцев в 2011-м году.

Именно на матч с белорусским клубом ярославцы летели в день катастрофы 10 лет назад.



В 2011 году самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов.