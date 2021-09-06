Усов: ребята не жалели себя: блокировали, играли с головой, никто не пытался стать героем

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов поделился мнением о победе над «Северсталью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Северсталь» активно пыталась отыграться, но нам удалось выстоять в третьем периоде. Старались, конечно, забросить ещё, но больше получалось играть от обороны. Ребята не жалели себя: блокировали, играли с головой, никто не пытался стать героем. Это была командная победа.
Следующая игра с «Локомотивом» в день трагедии? Прошло уже много времени, и эта трагедия затрагивает душу каждого. Обе команды будут пытаться завоевать два очка, потому что баллы даже в начале сезона могут оказаться очень важными. Возможно, будет церемония, этого я ещё точно не знаю. Но позже, мне кажется, это отойдёт на второй план и все будут стараться победить», – цитирует Усова официальный сайт «Динамо».
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