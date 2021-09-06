Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов одержал 200-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера, обыграв «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ (4:0), сообщает официальный сайт КХЛ.



Специалист стал 12-м в истории, кому удалось достичь этой отметки. Больше него одерживали победы только Вячеслав Быков (201), Валерий Белоусов (227), Илья Воробьёв (233), Милош Ржига (267), Андрей Назаров (271), Андрей Скабелка (271), Игорь Никитин (272), Зинэтула Билялетдинов (360), Владимир Крикунов (370), Олег Знарок (424) и Дмитрий Квартальнов (484).



Напомним, что в текущем сезоне бело-голубые одержали две победы в двух матчах: обыграли минское «Динамо» (4:1) и «Сибирь» (4:0). В следующем матче подопечные Кудашова встретятся с омским «Авангардом». В этой встрече специалист может догнать Вячеслава Быкова по количеству побед в КХЛ.