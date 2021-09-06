Бочаров, Якс, Шипачёв и Хуснутдинов – лучшие игроки первой недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков 1-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём в третий раз в карьере был признан Иван Бочаров («Динамо»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Бочарова был нанесён 41 бросок из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В матче с «Сибирью» (4:0) Бочаров сыграл на ноль. Голкипер «Динамо» признавался лучшим на 16-й неделе сезона-2019/2020 и на 11-й неделе сезона-2020/2021.

Лучшим защитником впервые в карьере был признан Янис Якс («Сочи»), набравший в двух победных матчах своей команды 3 очка (1+2). Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». В матче с «Витязем» Якс забросил победную шайбу своей команды в овертайме.

Лучшим нападающим в пятый раз в карьере был признан Вадим Шипачёв («Динамо»), одержавший с командой две победы в двух матчах и забивший четыре гола. В каждом из матчей недели Шипачев оформил дубль, а одна из его шайб становилась победной. Нападающий завершил неделю с показателем полезности «+1». Шипачев в третий раз стал лучшим нападающим недели в составе «Динамо», ещё дважды он признавался лучшим в составе СКА.

Лучшим новичком впервые в карьере был признан Марат Хуснутдинов (СКА), одержавший с командой две победы в двух матчах и набравший 3 очка (1+2). Хуснутдинов не завершил ни один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». В матче с «Локомотивом» нападающий забросил свою первую шайбу в КХЛ.