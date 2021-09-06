Игровой свитер Файзутдинова был поднял под своды арены в Петербурге
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Перед первым домашнем матчем петербургского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги под своды малой арены «Юбилейного» был поднят игровой свитер с фамилией Тимура Файзутдинова, сообщает МХЛ в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что клуб вывел из обращения игровой номер Тимура – 77-й.
Экс-капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову во время матча плей-офф Кубка Харламова-2021 с ярославским «Локо» (1:5) 12 марта. В тот момент защитник «Локо» вбрасывал шайбу в чужую зону, а Файзутдинов отвернулся и не ожидал попадания в него шайбы. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.
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