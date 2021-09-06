Василевский, Кучеров и Сергачёв опубликовали фото Кубка Стэнли в Москве

Кубок Стэнли прибыл в Москву.
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский опубликовал фотографию в «Инстаграме», на которой он вместе со своими одноклубниками — Никитой Кучеровым и Михаилом Сергачёвым — находятся вместе с двумя трофеями — Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф, который получил 27-летний вратарь.
Напомним, в финале Кубка Стэнли – 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в шести матчах. «Лайтнинг» взяли трофей второй год подряд.
В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 матчах, сделав три голевые передачи при полезности «0». Кучеров в розыгрыше Кубка Стэнли — 2021 сыграл в 23 играх, набрав 32 (8+24) балла при общей полезности «+6». Василевский принял участие в 23 играх плей-офф, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.
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