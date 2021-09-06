«Автомобилист» внёс Коваржа в список травмированных до конца сезона
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Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж был помещён клубом в список травмированных игроков до конца сезона.
Его контракт не будет попадать под потолок зарплат. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж принял участие в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6), отыграв в нём все 60 минут. В игре с «Салаватом» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.
Весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. В марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон.
В прошедшем розыгрыше КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы, отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти играх, одержал одну победу.
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