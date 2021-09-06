Малкин и Капризов заняли места в четвёртом десятке списка лучших хоккеистов НХЛ
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Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших игроков Лиги с 31-е по 40-е места.
В данную часть списка попали нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (33-е место) и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (35-е место).
В определении рейтинга игроков принимали участие аналитики НХЛ, продюсеры и работники официальных ресурсов Лиги.
По окончании сезона-2020/2021 Малкин сделал операцию на колене. В 33 играх прошедшего регулярного сезона 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов.
Сезон-2020/2021 стал дебютным для Капризова в НХЛ. Он набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата. 24-летний Кирилл также стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.
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