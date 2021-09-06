Миронов — о 3:2 с «Витязем»: через такие игры и создаётся коллектив

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с «Витязем» в рамках регулярного сезона КХЛ-2021/22 (3:2, ОТ).
«Очень хорошая игра. Именно через такие игры и создаётся коллектив. По команде сегодня было видно – ребята играли «до последнего, до победного». Хочу поздравить ребят с хорошей игрой, где-то даже волевой победой. Конечно, спасибо и нашим болельщикам – все они помогают и ведут нас вперёд. Игра очень понравилась. Сейчас был очень тяжёлый график – три игры через день. Ребята, конечно, немного подустали, но есть время – несколько дней, чтобы приготовиться к следующей игре.
Мы, тренеры, на предсезонке не смотрим на результат – проверяем молодых игроков. Тем более что их у нас много – нужно всех проверить. На старте сезона мы играли уже основным составом. И эти игры показали, что у нас создаётся отличный коллектив. Приятно видеть хорошую работоспособность игроков, самоотдачу и желание. Хочу ребят только поблагодарить за это», — приводит слова Миронова пресс-служба клуба.
- 6 сентября 2021
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