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«Будь в форме, нам предстоит защита позиций». Крылов поздравил Хартли с днём рождения

«Будь в форме, нам предстоит защита позиций». Крылов поздравил Хартли с днём рождения
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил главного тренера команды Боба Хартли с днём рождения.

«Великолепно, когда настоящий мужской разговор, такой, как состоявшийся между нами в ту ночь на чемпионате мира в Копенгагене, заканчивается постановкой больших целей и, самое главное, — их достижением.

С днём рождения, Partner! Будь в форме, ведь нам ещё вместе предстоит защита завоёванных позиций», — написал Крылов в «Инстаграме».

Отметим, что сегодня, 7 сентября, Хартли исполнился 61 год. Он является главным тренером «Авангарда» с 2018 года. Вместе с клубом тренер стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года, в финале обыграв ЦСКА (4-2).

Также Хартли выигрывал Кубок Стэнли — 2001, будучи наставником «Колорадо». В финальной серии «Эвеланш» оказались сильнее «Нью-Джерси» (4-3).

«Критика Хартли? Собака лает, караван идёт. Поработав с ним, понял — раньше не тренировал» «Критика Хартли? Собака лает, караван идёт. Поработав с ним, понял — раньше не тренировал»
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