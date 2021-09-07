«Будь в форме, нам предстоит защита позиций». Крылов поздравил Хартли с днём рождения

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил главного тренера команды Боба Хартли с днём рождения.

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«Великолепно, когда настоящий мужской разговор, такой, как состоявшийся между нами в ту ночь на чемпионате мира в Копенгагене, заканчивается постановкой больших целей и, самое главное, — их достижением.

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С днём рождения, Partner! Будь в форме, ведь нам ещё вместе предстоит защита завоёванных позиций», — написал Крылов в «Инстаграме».

Отметим, что сегодня, 7 сентября, Хартли исполнился 61 год. Он является главным тренером «Авангарда» с 2018 года. Вместе с клубом тренер стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года, в финале обыграв ЦСКА (4-2).



Также Хартли выигрывал Кубок Стэнли — 2001, будучи наставником «Колорадо». В финальной серии «Эвеланш» оказались сильнее «Нью-Джерси» (4-3).