«Думали, может, ошибка». Григоренко рассказал о том, как узнал о гибели «Локомотива»

Бывший игрок и капитан уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко рассказал о том, как узнал об авиакатастрофе ярославского «Локомотива».



«Это один из самых грустных дней в истории спорта. Жалко ребят… и молодёжи перспективной много, которая была в сборной. Это сказалось на всём российском хоккее — мы потеряли два поколения игроков. Очень грустный день.



Во время игры с «Атлантом» мы уже знали о трагедии. Думали, может быть, это какая-то ошибка. Когда вышел Александр Иванович Медведев и сказал… сначала как-то не верилось в это всё. Думать об игре было невозможно», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, 7 сентября 2011 года должен был состояться матч за Кубок Открытия между двумя финалистами прошлого сезона — «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом», однако матч был остановлен на 17-й минуте первого периода в связи с авиакатастрофой, в которой разбилась команда «Локомотив». В результате руководством КХЛ было принято решение о переигровке матча 12 сентября 2011 года, в которой победу одержали уфимцы (5:3).