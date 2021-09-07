Обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы» Волков привёз трофей в московскую школу

Нападающий «Анахайма» Александр Волков представил Кубок Стэнли, который он выиграл в 2020 году в составе «Тампы», в одной из московских хоккейных школ.



Как сообщает «Р-Спорт», мероприятие проходит во вторник, 7 сентября, в московской детско-юношеской спортивной школе «Пингвины», воспитанником которой он является.



«Привёз кубок в школу, которая дала мне большой толчок, где поставили меня на ноги, я был обязан привезти его сюда, так правильно. Без этих людей не получилось бы достигнуть того, чего мы достигли и ещё достигнем. Кубок Стэнли в Москве — это редкость и большой стимул для ребят, которые занимаются хоккеем. Всё получится», — заявил Волков.



Сезон-2020/2021 НХЛ Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.