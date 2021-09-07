Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы» Волков привёз трофей в московскую школу

Обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы» Волков привёз трофей в московскую школу
Комментарии

Нападающий «Анахайма» Александр Волков представил Кубок Стэнли, который он выиграл в 2020 году в составе «Тампы», в одной из московских хоккейных школ.

Как сообщает «Р-Спорт», мероприятие проходит во вторник, 7 сентября, в московской детско-юношеской спортивной школе «Пингвины», воспитанником которой он является.

«Привёз кубок в школу, которая дала мне большой толчок, где поставили меня на ноги, я был обязан привезти его сюда, так правильно. Без этих людей не получилось бы достигнуть того, чего мы достигли и ещё достигнем. Кубок Стэнли в Москве — это редкость и большой стимул для ребят, которые занимаются хоккеем. Всё получится», — заявил Волков.

Сезон-2020/2021 НХЛ Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

Новость по теме
Агент Волкова: обмен из «Тампы» пошёл на пользу. Александр хотел остаться в «Анахайме»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021