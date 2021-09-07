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Кошечкин в игре с «Салаватом» проведёт 700-й матч в рамках КХЛ, Никонцев — 600-й

Кошечкин в игре с «Салаватом» проведёт 700-й матч в рамках КХЛ, Никонцев — 600-й
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Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.

Место в воротах хозяев займёт Василий Кошечкин. Для него этот матч станет 700-м в рамках КХЛ. Его сменщик — Юхо Олкинуора.

«Металлург»:

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Никонцев;
Маклюков — Хульстрём, Голдобин — Майе — Коростелёв;
Пашнин — Минулин, Лайпсик — Зернов — Карпов;
Николаев — Юров, Кошелев — Неколенко — Акользин.

«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Метсола);

Хафизуллин — Ларсен, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Мухамадуллин, Пустозёров — Пименов — Башкиров;
Бирюков — Зубарев, Санников — Алалыкин — Плэтт.

Отметим, что для нападающего Никонцева эта встреча станет 600-й в КХЛ.

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