Кошечкин в игре с «Салаватом» проведёт 700-й матч в рамках КХЛ, Никонцев — 600-й

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.
Место в воротах хозяев займёт Василий Кошечкин. Для него этот матч станет 700-м в рамках КХЛ. Его сменщик — Юхо Олкинуора.
«Металлург»:
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Никонцев;
Маклюков — Хульстрём, Голдобин — Майе — Коростелёв;
Пашнин — Минулин, Лайпсик — Зернов — Карпов;
Николаев — Юров, Кошелев — Неколенко — Акользин.
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Метсола);
Хафизуллин — Ларсен, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Мухамадуллин, Пустозёров — Пименов — Башкиров;
Бирюков — Зубарев, Санников — Алалыкин — Плэтт.
Отметим, что для нападающего Никонцева эта встреча станет 600-й в КХЛ.
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