Кошечкин в игре с «Салаватом» проведёт 700-й матч в рамках КХЛ, Никонцев — 600-й

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург». Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени.



Место в воротах хозяев займёт Василий Кошечкин. Для него этот матч станет 700-м в рамках КХЛ. Его сменщик — Юхо Олкинуора.



«Металлург»:



Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Никонцев;

Маклюков — Хульстрём, Голдобин — Майе — Коростелёв;

Пашнин — Минулин, Лайпсик — Зернов — Карпов;

Николаев — Юров, Кошелев — Неколенко — Акользин.



«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Метсола);



Хафизуллин — Ларсен, Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Мухамадуллин, Пустозёров — Пименов — Башкиров;

Бирюков — Зубарев, Санников — Алалыкин — Плэтт.

Отметим, что для нападающего Никонцева эта встреча станет 600-й в КХЛ.