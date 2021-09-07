Александр Волков с женой поели сырники из Кубка Стэнли
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Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков вместе с женой поели сырники из Кубка Стэнли. Хоккеист завоевал трофей в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 году.
Жена хоккеиста Александра Волкова – Вероника – опубликовала видео, как вместе с мужем ест сырники из трофея.
Напомним, что сезон-2020/2021 НХЛ Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.
В победном для себя сезоне Волков провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одну встречу в плей-офф.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Тампы» привозил трофей в одну из московских школ.
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