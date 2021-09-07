Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Волков с женой поели сырники из Кубка Стэнли

Александр Волков с женой поели сырники из Кубка Стэнли
Комментарии

Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков вместе с женой поели сырники из Кубка Стэнли. Хоккеист завоевал трофей в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 году.

Жена хоккеиста Александра Волкова – Вероника – опубликовала видео, как вместе с мужем ест сырники из трофея.

Напомним, что сезон-2020/2021 НХЛ Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

В победном для себя сезоне Волков провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одну встречу в плей-офф.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Тампы» привозил трофей в одну из московских школ.

Новость по теме
Обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы» Волков привёз трофей в московскую школу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021