Александр Волков с женой поели сырники из Кубка Стэнли

Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков вместе с женой поели сырники из Кубка Стэнли. Хоккеист завоевал трофей в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 году.



Жена хоккеиста Александра Волкова – Вероника – опубликовала видео, как вместе с мужем ест сырники из трофея.

Напомним, что сезон-2020/2021 НХЛ Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.



В победном для себя сезоне Волков провёл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одну встречу в плей-офф.



Ранее сообщалось, что экс-игрок «Тампы» привозил трофей в одну из московских школ.