Московское «Динамо» объявило, что на матч с «Авангардом» болельщикам не нужны QR-коды
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Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о том, что на матч регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» болельщикам не нужны будут QR-коды, которые требовали раньше.
Напомним, что встреча с действующим победителем Кубка Гагарина станет для бело-голубых третьей в сезоне. Она пройдёт 8 сентября и начнётся в 19:30 мск.
Ранее «Динамо» одержало две победы в двух матчах: обыграло минское «Динамо» (4:1) и новосибирскую «Сибирь» (4:0).
По итогам первой недели КХЛ двое хоккеистов из команды попали в число лучших – это голкипер Иван Бочаров и нападающий Вадим Шипачёв. По воротам Бочарова был нанесён 41 бросок, из которых он отразил 97,56%, а Шипачёв в каждом из матчей оформил по дублю, забросив четыре шайбы.
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