Джош Карри разбил Панину бровь во время драки

Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К 39-й минуте гости ведут в счёте – 3:0 (1:0, 2:0). На 38-й минуте форвард «Магнитки» Джош Карри и защитник «Салавата» Григорий Панин подрались. По результатам драки Панину разбили бровь.
В самой стычке победу одержал нападающий «Металлурга». Оба хоккеиста получили штраф «5+10», дополнительно Карри был наказан на пять минут за толчок соперника на борт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).
- 7 сентября 2021
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:53
-
18:36
-
18:29
-
18:29
-
17:53
-
17:19
-
16:51
-
16:43
-
16:36
-
16:14
-
16:05
-
15:41
-
15:30
-
14:56
-
14:44
-
14:07
-
13:47
-
13:40
-
13:28
-
13:12
-
12:58
-
12:15
-
11:37
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
09:49
-
09:25
-
09:00
-
09:00
-
08:44
-
08:26