Хартикайнен стал единоличным рекордсменом среди финских игроков по очкам в КХЛ

Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К 54-й минуте гости ведут в счёте – 6:2 (1:0, 2:0, 3:2). На 51-й минуте форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен отличился и стал единоличным рекордсменом среди финских игроков по очкам в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, перед матчем хоккеист делил первую строчку с Петри Контиолой. Ранее Хартикайнен провёл один матч в текущем сезоне и отметился одной заброшенной шайбой.
В регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).
- 7 сентября 2021
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